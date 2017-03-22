Ухудшилось состояние здоровья Ильгара Мамедова

У содержащегося в тюремном заключении лидера движения РЕАЛ Ильгара Мамедова резко ухудшилось состояние здоровья.

Об этом Turan сообщил исполнительный секретарь движения РЕАЛ Натиг Джафарли.

По его словам, Мамедов сегодня утром позвонил из колонии и сообщил, что у него возникли серьезные боли на спине и мышцах.

Ему мучительно больно не только ходить, но и даже говаривать.

Мамедов просил срочного обследования его иностранными врачами.

«Мы информировали уже об этом Красный Крест и другие организации», - сообщил Джафарли.

Ильгар Мамедов арестован 4-го февраля 2013 года по обвинению организации массовых беспорядков в Исмайыллинском районе. Он осужден на 7 лет. Европейский суд по правам человека признал арест Ильгара Мамедова политически мотивированным и принял решение о его освобождении.