Ухудшилось состояние здоровья Ильгара Мамедова
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У содержащегося в тюремном заключении лидера движения РЕАЛ Ильгара Мамедова резко ухудшилось состояние здоровья.
Об этом Turan сообщил исполнительный секретарь движения РЕАЛ Натиг Джафарли.
По его словам, Мамедов сегодня утром позвонил из колонии и сообщил, что у него возникли серьезные боли на спине и мышцах.
Ему мучительно больно не только ходить, но и даже говаривать.
Мамедов просил срочного обследования его иностранными врачами.
«Мы информировали уже об этом Красный Крест и другие организации», - сообщил Джафарли.
Ильгар Мамедов арестован 4-го февраля 2013 года по обвинению организации массовых беспорядков в Исмайыллинском районе. Он осужден на 7 лет. Европейский суд по правам человека признал арест Ильгара Мамедова политически мотивированным и принял решение о его освобождении.
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