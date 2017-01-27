'Осужденных по Нардаранскому делу необходимо освободить'

Азербайджанские власти должны освободить 18 человек, включая видного теолога и активиста оппозиции, несправедливо осужденных к длительным срокам тюремного заключения 25 января, говорится в заявлении правозащитной организации Human Rights Watch.

"Азербайджанские власти должны расследовать серьезные заявления о пытках осужденных", - сказала Джейн Бьюкенен, замдиректора HRW.

"Приговоры на основе ложных доказательств и пыток это нарушение основных прав человека.

Власти должны действовать в соответствии со своими международными обязательствами, отменить обвинительный приговор и освободить задержанных", - отметила она, пишет Turan.

Большинство осужденных были арестованы 26 ноября 2015 года во время рейда полиции в Нардаране, пригороде Баку известном своим шиитским религиозным консерватизмом и критикой политики правительства. Рейд вылился в насилие и расстрел двух полицейских и семи мирных жителей.

На процессе адвокаты утверждали, что арестованные подверглись зверским избиениям и пыткам в Управлении по борьбе с оргпреступностью МВД.

До этого задержанные были избиты прикладами автоматов, дубинками и ногами в автомашине при транспортировке из Нардарана в Баку.

Во время избиения в Управлении по борьбе с оргпреступностью задержанных пытали током и грозились изнасиловать при них их жен и сестер.

Полиция пыталась заставить их признаться в совершении преступлений и дать показания против других.

Лидер задержанных, глава движения «Мусульманское единство» Тале Багирзаде сказал, что полиция требовала дать показания против лидера партии Народного фронта и другого лидера оппозиции, чтобы «доказать» связь между событиями в Нардаране и политической оппозицией.

Медэксперты зафиксировали травмы арестованных, но власти не расследовали требования адвокатов установить происхождение этих травм.

Сотрудники МВД не предоставляли Багирзаде доступа к адвокату более месяца. Ни один из других арестованных не имели адвоката почти восемь месяцев – до начала суда в июле 2016 года. Власти прекратили расследование жалоб «из-за отсутствия доказательств».

Багирзаде был приговорен к 20 годам лишения свободы по обвинениям в терроризме, попытке насильно захватить власть , незаконном владении оружием и убийстве. 17 других были приговорены к срокам от 10 до 20 лет тюрьмы по различным обвинениям, включая убийство, терроризм, разжигание религиозной вражды, организацию массовых беспорядков и незаконное хранение оружия.

Азербайджан является участником нескольких договоров по правам человека, включая Конвенцию ООН против пыток и Европейской конвенции о защите прав человека, которые запрещают пытки и жестокое обращение с задержанными. Обязательства Азербайджана включают быстрое и эффективное расследование всех жалоб о жестоком обращении, обеспечение правовой защиты, включая компенсацию жертвам, а также исключают использование показаний, полученных под пытками.