Через Грузию в Армению. Какая техника шла?

Министерство внутренних дел Грузии находится в контакте с коллегами в Ереване в связи задержанием на армянском КПП трех граждан Армении, пытавшихся провезти через границу переносной зенитно-ракетный комплекс «Игла», сообщил глава грузинского ведомства Георгий Мгебришвили.

«Пока нельзя утверждать, что ПЗРК транзитом переправлялся из Грузии в Армению. Идет расследование, изучаются детали. Мы находимся в контакте с армянскими коллегами и сообщим общественности об итогах расследования», - сказал журналистам Мгебришвили, передает «Грузия онлайн».

Накануне стало известно, что на грузино-армянской границе были задержаны трое граждан Армении, в их числе бывший министр обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики Самвел Бабаян, которые пытались тайно ввезти из Грузии комплекс.

Задержание в Армении бывшего министра обороны самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики Самвела Бабаяна стало причиной скандала в Грузии. Политик был арестован в рамках расследования незаконного ввоза в Армению ПЗРК «Игла» с территории Грузии. Грузинская оппозиция тут же обвинила местные спецслужбы в халатности, а власти – в нежелании провести прозрачное расследование.

Грузия ни при чем – так, если коротко, можно обозначить позицию официального Тбилиси. Скандал с ПЗРК «Игла» в соседней Армении руководство страны постаралось обойти молчанием.

В соответствующих ведомствах разводят руками – мол, откуда взялось оружие, не знаем, как попало в Армению – тоже. Но обещают выяснить. Глава парламентского комитета по обороне и безопасности Ираклий Сесиашвили призвал не спекулировать на этой теме и дождаться окончания расследования:

«Таких случаев не было много лет. Наши службы безопасности находятся в контакте со службами безопасности Армении. Ведется следствие, и потому делать комментарии с нашей стороны до его окончания будет несерьезно. У нас есть технические возможности в случае надобности определить, имел ли место подобный факт».

Оппозиция в искренность властей не верит. По словам представителя «Единого национального движения» Зураба Меликишвили, он и его соратники требуют максимально прозрачного расследования:

«Мы требуем комплексного расследования. Как данное устройство попало на таможенно-пропускной пункт, какой путь оно прошло. Было ли вывезено это устройство из какой-либо военной части в Грузии или какие таможенные пункты оно еще прошло? Силовые ведомства должны работать в этом направлении. Но вместо того, чтобы искать ответы на эти важные для страны вопросы, они заняты политическими гонениями».

В правящей партии комментировать заявления «националов» отказываются. Глава юридического комитета парламента Эка Беселия назвала рассуждения оппонентов глупостями:

«Очень прошу, не заставляйте меня отвечать на все те несерьезные заявления, которые делают наши оппоненты. Это совершенно несерьезный вопрос».

А на уточнение, что информация о том, что ПЗРК попал на территорию Армении из Грузии, была озвучена армянскими службами безопасности, ответила предельно кратко: «и что?»

В грузинском сегменте социальной сети Facebook инцидент с «Иглой» тут же связали с еще одной «транзитной» темой – перемещением в сторону Армении некой гусеничной техники на грузовых автомобилях с российскими номерами. Причем часть комментаторов, несмотря на заверения властей, уверена: под брезентом скрывались боевые машины, а вовсе не вездеходы гражданского назначения. Министр регионального развития и инфраструктуры Зураб Алавидзе назвал такие комментарии происками врагов:

«Информация о том, что по Грузии перемещалась какая-то военная техника, не соответствует действительности. Я скажу прямо: подобную информацию распространяют враги Грузии, чтобы испортить наши отношения с соседями. Еще раз повторяю: по территории Грузии не перемещалась никакая иностранная техника».

Впрочем, если в случае с пресловутой техникой и правда может иметь место спекуляция, то в отношении конфискованной армянскими спецслужбами «Иглы» встает вполне резонный вопрос: как грузинская таможня могла пропустить данный груз? Комментарий министра внутренних дел Георгия Мгебришвили был крайне осторожным:

«Пока нельзя утверждать, что ПЗРК «Игла» транзитом переправлялся из Грузии в Армению. Идет расследование, изучаются детали. Мы находимся в контакте с армянскими коллегами и сообщим общественности об итогах расследования».

При этом министр тоже ушел от ответа на вопрос, почему тогда армянские правоохранители указывают в своих комментариях Грузию.

В грузинском экспертном сообществе пока воздерживаются от комментариев, а вот по мнению армянского политолога Рубена Меграбяна, дестабилизация ситуации в Армении не входит в интересы Грузии:

«Никакого негативного шлейфа касательно Грузии в Армении не наблюдается. Ни руководство Армении, ни руководство Грузии просто не заинтересованы в дестабилизации ситуации в Армении. Версия, что территория Грузии могла послужить в качестве транзитной… Ну, самое неправильное – это исключать такую версию. Так что тут бенефициаром может быть и не одна внешняя сила – некоторые соседи Армении и Грузии».

Политолог считает, что в интересах и Армении, и Грузии выяснить, кто именно стоит за этим инцидентом.

Владимир Унанянц