Предприниматель: 'Куда я только не обращался'

«По решению суда банк отобрал у меня два дома и дачный участок. Меня так разорили, что я не могу даже платить за аренду жилья, хозяин меня выселить хочет. Если бы вовремя три года назад была мне выплачена компенсация за мое сгоревшее имущество, то я бы не дошел до такого нищенского состояния. В этой стране крупные предприниматели поглощают таких мелких, как я...».

«И ВСЕ СТУЧАТСЯ В ДВЕРИ»

По словам Зияфата Хашимова, 3 года назад занимавшегося торговлей, он лишился всего, что у него было. Он рассказал «Горячей линии», что в свое время в торговом центре «Караван» они арендовал три магазина. Привозил обувь куртки из Китая и Турции. Однако в октябре 2013 года в торговом центре произошел пожар, и весь его товар, как и его жизнь, превратились в пепел: «Вся торговля строится на залоге и кредите. И я, взяв деньги под залог своего имущества, содержал три магазина. Каждый месяц я ездил в Китай и Турцию и привозил оттуда товар. Мой ущерб составил 240 тысяч манат. От этих магазинов кормились семья шехидов несколько родственников, у которых было трудное материальное положение. Магазин сгорел, и я годами стучался в разные двери, все скидывали с себя ответственность»…

Директор торгового центра «Караван» Кямиль Абилов сказал «Горячей линии», что компенсаций не выдано, поскольку владельцы магазинов не застраховали свой товар.

«KOMПЕНСАЦИЯ ДОЛЖНА БЫЛА БЫТЬ ВЫПЛАЧЕНА»

По словам юриста Вагифа Алиева, если между сторонами имеется договор, в котором отражены обязательства владельца торгового центра в связи с безопасностью, то торговцам должны были выплатить компенсацию: «Пострадавшие от пожара должны обратиться в суд, хотя время для подачи исков прошло. В первую очередь, надо восстановить упущенное время, а затем обратиться в суд. Как известно, во время этого события начальник Государственной Службы Пожарной Охраны указал, что причина пожара – это не соблюдение руководством центра определенных правил».

19 октября 2013 года в Сумгаитском Торговом центре «Караван» произошел пожар, в результате которого был нанесен торговцам большой ущерб. Арендаторы на протяжении 4-х лет не могут справиться с результатами нанесенного ущерба. Из-за пожара три года назад был арестован администратор здания. Недавно по решению Верховного суда он вышел на свободу.

Предприниматель же говорит, что после нерабочих дней в последний раз намерен обратиться к руководству торгового центра с требованием компенсации. «Если и на этот раз ответ будет отрицательный, я совершу акт самосожжения, поскольку другого выхода у меня нет», сказал он.