Азербайджан на одной ступени с Джибути, Сьерра-Леоне, Лаосом и Гондурасом

Международная организация “Transparency International” опубликовала “Индекс восприятия коррупции" за 2016 год

Азербайджан вновь "чемпион по коррупции" на Кавказе...

В новом отчете говорится, что коррупция и социальное неравноправие укрепляют друг-друга во всем мире. А это становится причиной политической неудовлетворенности народов, а политикам-популистам помогает расти.

В отчете говорится, что большее количество стран регрессировали. А это показатель того, насколько глубоко и массово распространяется коррупция в мире.

В ПРОШЛОМ 119, ЭТОМ ГОДУ 123

Азербайджан с 30 баллами оказался на 123 месте, в одном ряду с такими странами, как Джибути, Сьерра-Леоне, Лаосом, Гондурасом, Парагваем, Мексико и Молдовой.

В прошлом году Азербайджан располагался на 119 месте. Соседи на Кавказе - Армения с 33 баллами на 113 месте, Грузия с 57 баллами на 44 месте. Это значит, что Азербайджан вновь "чемпион по коррупции" в регионе.

Россия и Иран с 29 баллами на 13 месте, Турция с 41 баллом на 75 месте. Однако, отмечается, что Турция и Венгрия показали регресс. Эксперты связывают это с усилением авторитарным режимом.

Авторы доклада отмечают что, регресс индекса восприятия коррупции является тревожным сигналом и говорят о важности переходить к действиям.

“ПАНАМСКИЕ ДОКУМЕНТЫ”

В докладе также говорится о "Панамских документах": "Панамские документы еще раз показали, что богатым и влиятельным людям не составляет труда обогащаться, пользуясь непрозрачностью глобальной финансовой системы".

В "Панамских документах" всплыли имена 140 политиков из разных стран, в том числе и имя президента Азербайджана Ильхама Алиева.

В документах, обнародованных в апреле 2016 года, также предоставляется информация о компаниях, принадлежащих супруге и дочерям азербайджанского лидера.

Авторы “Индекса восприятия коррупции" пишут, что от крупных случаев коррупции в Бразилии в прошлом году, до расследования дел Виктора Януковича - бывшего президента Украины показали еще раз, как крупные компании и политики в результатах скрытых договоров переводят миллиарды долларов в пользование нескольких лиц и как те, кто не думают о национальной экономике, богатеют на счет народа. "Эта крупная и системная коррупция нарушает права человека, предотвращает развитие и усиливает социальное неравенство".

ПРОВЕСТИ СРОЧНЫЕ И КОРЕННЫЕ РЕФОРМЫ

Авторы отмечают, что специфических законов против коррупции слишком мало и призывают провести срочные и фундаментальные реформы. По мнению экспертов, помочь в решении проблемы можно, предоставив гражданам полномочия бороться с широко распространившейся коррупцией, привлекать к ответственности государственных чиновников, привлечь граждан к принятию важных решений. Помимо этого, важно обнародовать капиталы крупных компаний, и применять санкции против лиц, которые перевозят через границы средства, заработанные путем коррупции.

Международная организация “Transparency International” в "Индексе восприятия коррупции" отмечает 176 стран, 69% которых по шкале оценки 0-100 баллов набрали менее 50 баллов.

На первых местах - получившие 90 баллов Дания и Новая Зеландия. Финляндия с 89 баллами на третьем месте, Швеция с 88 баллами на четвертом месте.

На последнем месте - Сомали с 10 баллами.