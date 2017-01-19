В Лерике отключили электричество в мечети

В селе Зарикумаджо Лерикского района, отключили подачу электроэнергии.

Об этом РадиоАздалыг житель села Гасанага Джаббаров. Он сказал, что вчера, 18 января, подача электроэнергии мечети прекращена.

«В мечети горят всего две лампочки. Кроме них, в здании не используются электрическое оборудование. Это село всего на 50-60 домов. И эти две лампочки сочли большой роскошью для села. Из управления пришли 5-6 человек, отключили свет и ушли. Лампочки также открутили», - сказал житель села, и отметил, что жаловаться им некуда.

Говоря о долге, жители заявили, что счетчик в мечети не установлен.

«Куда бы мы не звонили, никто не хочет слушать наши жалобы. В управлении света говорят, что их это не касается. Звоним в другое место, нас отправляют в третье».

БЕСПЛАТНО В ЦЕРКОВЬ, А В МЕЧЕТЬ С ДВУМЯ ЛАМПОЧКАМИ...

Жители недовольны отключением электроэнергии в мечети.

«Выступают по телевизору, хвалятся, что подают газ в грузинские церкви бесплатно. А электричество в две лампочки в мечети для нас жалко», - говорит Г.Джаббаров, отмечая при этом, что село газифицировано. «Но, при этом, в мечеть газ так и не проведен», - добавил житель села.

Получить информацию в Управлении Электроснабжением получить информацию не удалось.