Мехрибан Алиева: 'Дискутировали мы. Взвешивали...'

Первая леди Азербайджана, новоназначенный первый вице-президент Мехрибан Алиева хоть и отказывается говорить с местной прессой, но согласилась дать интервью российскому телеканалу «Россия 1».

По ее словам, на тему назначения они вначале дискутировали, взвешивали. И ее основные сомнения были в плоскости того, насколько она справиться с этой возложенной на нее ответственностью: «Я однозначно знаю, уверена, что интересы государства и то, что посоветует или скажет мне супруг, будут совершенно совпадать. Поэтому в лице его я имею человека, который однозначно мне поможет и поддержит, и если у меня будут какие-то сомнения, укажет верный путь. Мое желание — сконцентрироваться максимально на решении социальных проблем, на решении проблем малообеспеченных слоев населения».

«СТАРАЮСЬ НАЙТИ БАЛАНС»

М.Алиева, как вице-президент, отметила, что ее желание — сконцентрироваться максимально на решении социальных проблем, на решении проблем малообеспеченных слоев населения. «Истинное милосердие требует реальных дел, исполнения реальных дел, конкретных шагов. Самое главное и самое страшное это черствость и равнодушие. Вот этого не должно быть. И не важно, общественный ты деятель или работаешь на государственной службе. Надо сохранять просто человечность», – говорит она.

Первая леди отметила, что старается найти баланс. «Я стараюсь найти ту правильную форму, тот правильный баланс, когда я буду успевать выполнять свои обязанности, но конечно я прежде всего супруга своего мужа, я мать своих детей. У меня пятеро внуков. И я ни в коей мере не хочу, чтобы мое внимание, которое я уделяю этой стороне, этой части моей жизни, она как-то отошла на второй план. Ни в коем случае. Нет. До сих пор мне это удавалось. Я очень люблю готовить. Это та сфера, где я могу отдохнуть. Это в каком-то роде творческая работа, приготовить вкусное блюдо. Я это люблю, я это делаю и умею».

«НЕПРОДУКТИВНОЕ ЗАНЯТИЕ​»

Алиева говорит, что в вопросе реакции на ее назначение, она готова слышать здоровую, конструктивную критику. «Можно быть в оппозиции к власти, но не надо быть в оппозиции к своей стране. Вот это самое страшное», – сказала она.

На вопрос «Вы думали когда-то над тем, чтобы возглавить эту страну, чтобы стать президентом. Это возможно?», Мехрибан Алиева говорит, что не думала над этим: «Вы знаете, я об этом не задумывалась и не задумываюсь. Я буду отстаивать интересы Азербайджана, я буду отстаивать интересы азербайджанского народа. Это и есть добрые дела для азербайджанского народа. Поэтому на сегодня вот так. А загадывать, что может быть в будущем, совершенно непродуктивное занятие».

«ПЛОХАЯ ТЕНДЕНЦИЯ​»

На передаче зашел разговор об уважении к русскому языку. М.Алиева призналась, что даже дома, в семье они говорят как на азербайджанском, так и на русском языке. «Мы общаемся на азербайджанском, но, иногда, на русском. Да, оба языка у нас дома, они оба используются. Это одно из богатств нашей нации, нашей страны и ни в коем случае терять русский язык нельзя. К сожалению, во многих постсоветских республиках ситуация совершенно иная. И даже удивительно, почему нет у руководства стран понимания, насколько это плохая тенденция».

На вопрос «Плачете ли вы?», Алиева ответила: «Редко, и никогда публично». По ее словам, больше всего, она плакала в 27 лет - когда умерла ее мать Аида Имангулиева.

НАПОМИНАНИЕ

21 февраля президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил свою жену, депутата меджлиса Мехрибан Алиеву первым вице-президентом Азербайджана.

Оппозиция страны резко раскритиковала данное решение.