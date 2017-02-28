Министр: 'Памятник Мушвигу будет восстановлен'

«Снос памятника Микаилу Мушвигу опечалил всех нас.Как только мы узнали об этом, сразу же дали соответствующие указания. Это крайне безответственный подход».

Как сообщает АПА, об этом заявил министр культуры и туризма Абульфаз Гараев.

Министр отметил, что это неуважение к законам Азербайджана: «Памятник Мушвигу находится в списке памятников государственного значения в Азербайджане. Поэтому снос памятника в обязательном порядке должен был быть согласован с соответствующими госструктурами. Мы очень обеспокоены. Между нами и руководством «Азеравтойол» состоялся серьезный разговор. Все восстановительные работы будут проведены за их счет. Те, кто снес памятник Микаилу Мушвигу, должны быть привлечены к ответственности. Мы следим за всеми процессами. Памятник Мушвигу обязательно будет восстановлен».