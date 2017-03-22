В Aзербайджане минимальная зарплата ниже, чем в Люксембурге в 30 раз

Экономист Губад Ибадоглу проводит сравнительный анализ минимальных зарплат в мире и в Азербайджане.

По его словам, одной из причин ухудшения социального положения населения Азербайджана - низкий уровень минимальной зарплаты и пенсий. По мнению экономиста, именно по этой причине в большинстве семей не чувствуется праздничного настроения:

САМАЯ ВЫСОКАЯ В ЛЮКСЕМБУРГЕ

«Минимальная зарплата является социальным нормативом, определяющим самый низкий уровень месячной зарплаты за неспециализированный труд и услуги. Этот норматив применяется с целью защитить работающих от выплаты низкой зарплаты. Обычно норматив этот определяет минимальный уровень физиологических потребностей работающих. По последним данным, самая высокая минимальная зарплата в Европе в Люксембурге (2000 евро), в Ирландии (1563 евро), Голландии (1552 евро), Бельгии (1532 евро), Германии (1498 евро).

Экономист подчеркивает, что в расположенных на европейской территории бывших социалистических странах минимальная зарплата ниже 500 евро:

САМАФ МАЛЕНЬКАЯ В ЕВРОПЕ – ЭТО В БОЛГАРИИ

«К примеру, в Болгарии 235 евро, в Румынии 275 евро, Латвии и Литве – 380 евро, Чехии 407 евро, Венгрии 412 евро, Хорватии 433 евро, Словакии 435 евро, Польше 453 евро, Эстонии 470 евро».

Губад Ибадоглу говорит, что в трех странах, входящих в Евросоюз, минимальная зарплата на 60% выше средней заработной платы. В Португалии - 64%, во Франции и Словении 62%.

По словам экономиста, минимальная зарплата в мире за один час составляет:

В СРАВНЕНИИ С AЗЕРБАЙДЖАНОМ

«Последовательность по данному показателю такова: норма минимальной зарплаты за 1 час в Австралии 15.61 доллар, в Люксембурге 14.31 доллар, во Франции 12.52 доллара, в Бельгии 11.91 долларов, в Ирландии 11.48 долларов, в Новой Зеландии 11.29 долларов, в Голландии 11.22 доллара, в США 10.10 долларов, в Канаде 9.85 долларов. Соответствующий показатель в Турции составляет 5.46 долларов, в Алжире 2.84 доллара, в Гондурасе 1.94 доллара, в Чаде 1.68 долларов, в России 1.06 долларов, в Азербайджане 0.56 долларов».

Азербайджан в этом показателе отстает от стран СНГ и стран, производящих нефть.

«В настоящее время в бывших советских республиках, богатых нефтью, норма минимальной зарплаты составляет: в Азербайджане 63 евро, в Казахстане 71 евро, в России 121 евро. Выходит, что в Азербайджане минимальная зарплата ниже, чем в Люксембурге в 30 раз, в 25 раз ниже, чем в Ирландии, Голландии, Бельгии», - говорит экономист.

В этом году в Азербайджане минимальная зарплата увеличилась на 11 манат, составив 116.