Сообщается о критическом состоянии Мовсума Самедова

Адвокат Ялчын Иманов сообщил, что состояние лидера Исламской партии Азербайджана (ИПА) Мовсума Самедова, содержащегося в 12 колонии, критическое.

Защитник отметил, что уже обратился в Международный Комитет Красного Креста, Аппарат Омбудсмена и общественный Комитет, контроль над пенитенциарными учреждениями, подчиненными Министерству Юстиции Азербайджанской, по поводу условий содержания, а также уровня отношения к Самедову со стороны руководства колонии.

НАПОМИНАНИЕ

Самедов был арестован в январе 2011 года после того, как подверг резкой критике власти Азербайджана за коррупцию и нарушение прав верующих.

7 октября того же года Самедов и еще ряд активистов ИПА и богословов были осуждены на длительные сроки заключения по обвинению в незаконном хранении оружия, попытке захвата власти и др.

Самедов получил 12 лет тюремного наказания. Европейский суд по правам человека начал коммуникацию по его делу.

9 октября 2014 г. решением Гарадагского районного суда Самедова перевели из колонии номер 12 в Гобустанскую тюрьму со строгим режимом на 2 года. Ужесточение условий было мотивировано нарушением Самедовым дисциплины. Однако, по некоторым данным, истинной причиной стал рост популярности Самедова среди заключенных, многие из которых стали совершать религиозные обряды.