Исполнительный секретарь «РЕАЛ» допрошен в генпрокуратуре

Исполнительный секретарь правления движения «Республиканская альтернатива» (РЕАЛ) Натиг Джафарли в понедельник в течение трех часов был допрошен в Следственном управлении по тяжким преступлениям генпрокуратуры Азербайджана. Его сопровождал адвокат Джавад Джавадов.

Как сообщил Turan Джафарли, его расспрашивали о посещении офиса “РЕАЛ” сотрудником посольства Ирана.

«Нас допрашивают из-за лживой и клеветнической публикации. До меня допросили члена правления Азера Гасымлы. Это продолжение давления на «РЕАЛ» вслед за арестом его лидера Ильгара Мамедова», - сказал Джафарли.

Отметим, что в отношении Джафарли продолжается также следствие, начатое в августе, когда руководство «РЕАЛ» обвиняли в получении финансирования от Западных структур.

Дело не закрыто, Джафарли периодически вызывают на допросы и ему запрещен выезд из Баку.

Напомним, что 27 января прокуратура заявила о начале расследования материалов о получении денег «РЕАЛ» от иранского дипломата. Поводом для этого послужила статья на сайте haqqin.az. В материале написано, что иранский разведчик встречался в Баку с представителями Ильгара Мамедова и передал им деньги для ReAL.

Член правления движения «Республиканская альтернатива» (РЕАЛ) Азер Гасымлы в субботу в течение пяти часов также был допрошен в Следственном управлении по тяжким преступлениям генеральной прокуратуры Азербайджана.

Как сообщил Гасымлы Turan, его расспрашивали о посещении офиса РЕАЛ сотрудником посольства Ирана.

Гасымлы отметил, что встреча не было тайной, и сама организация распространила о ней сообщение и фото. С другой стороны, ранее офис РЕАЛ посещали послы и сотрудники посольств США, Великобритании, Германии, Нидерландов и др. и об этом сообщалось в СМИ.

Он расценил расследование прокуратуры как «незаконный шаг и исполнение политического заказа, преследующего цели давления на РЕАЛ и лидера организации Ильгара Мамедова, все еще содержащегося в тюремном заключении вопреки решению Европейского суда по правам человека. «Интересно, что в сентябре меня также допрашивали в этом же управлении прокуратуры и обвиняли, что нас финансируют США», - рассказал Гасымлы.