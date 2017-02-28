НАТО призывает Азербайджан и Армению вернуться к переговорам

Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Армению и Азербайджан возобновить переговоры для урегулирования нагорно-карабахского конфликта, который, по его словам, не имеет военного решения.

"Важно избегать эскалации. Военного решения нет. Мы призываем Армению и Азербайджан вернуться за стол переговоров", — сказал он в понедельник после встречи в Брюсселе с президентом Армении Сержем Саргсяном, передает сайт РИА Новости.

По словам Столтенберга, НАТО полностью поддерживает усилия Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

Карабахский конфликт начался в 1988 году. До достижения режима прекращения огня в 1994 году были оккупированы Нагорно-Карабахский регион Азербайджана и 7 прилегающих к нему районов и некоторые дополнительные села.