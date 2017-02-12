Суд арестовал основателей панамской компании Mossack Fonseca

Суд Панамы арестовал двух основателей компании Mossack Fonseca, известной после скандала с оффшорами. Как сообщает Reuters, Рамона Фонсеку и Юргена Моссак обвиняют в отмывании денег.

В прокуратуре Панамы сообщили, что по собранным данным, Mossack Fonseca «может быть признана криминальной организацией, созданной для сокрытия теневых капиталов и средств». Расследованием ее деятельности в течение года занимались прокуроры Бразилии, Перу, Эквадора, Колумбии, Швейцарии и США.

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Mossack Fonseca оказалась в центре скандала после того, как Международный консорциум журналистских расследований 3 апреля 2016 обнародовал так называемые «панамские бумаги» – выдержки из более 11000000 документов по оффшорным компаниям, зарегистрированных этой юридической фирмой, и их владельцев.

В расследовании фигурируют 12 нынешних и бывших глав государств, и, по меньшей мере, 60 человек, связанных с мировыми лидерами. В Украине фигурантом расследования стал, в частности, президент Украины Петр Порошенко, в Азербайджане - президент Ильхам Алиев и члены его семьи.

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Согласно «Панамским документам», Redgold Estates Azerbaijan Ltd «с большой долей вероятности» принадлежит семье президента Азербайджана Ильхама Алиева, которая владеет 56% акций этой компании.

Расследование этой схемы провели Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ ) и Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP). Эти организации получили доступ к «Панамским документам» от немецкой газеты Süddeutsche Zeitung.

«Панамские документы» — огромный объем документов об офшорных компаниях по всему миру, полученный иностранными журналистами от тайного источника в панамской юридической фирме Mossack Fonseca, оказывающей услуги по регистрации и ведению офшорных компаний.

В документах содержатся сведения о сотнях офшоров, принадлежащих бизнесменам, миллиардерам, политикам, главам государств и другим известным людям.

Согласно этим документам, Лейла и Арзу Алиевы получают 70% доходов от золотых рудников Азербайджана.