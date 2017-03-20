Праздник, а я не знаю, что и делать

На днях премьер-министр Артур Расизаде, выступая в парламенте с отчетом правительства сказал, что в течение 2002 – 2015 годов уровень бедности упал с 46.7 % до 4.9 %.

По его словам, в 2016 году по сравнению с 2015-ым уменьшение реального объема ВВП и повышение уровня инфляции увеличили уровень инфляции на 1%.

Как малоимущие люди в Астаринском районе готовятся к празднику Новруз?

«Дочь моя получает адресную социальную помощь. Семья бедная. Поэтому в канун праздника им помогли продуктами: конфеты, гречка, подсолнечное масло, чай, сахар, рис, куры – примерно на 20 манат. Раньше на Новый год деньги давали. В прошлом году вместо денег дали продукты».

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По словам жителя города Астара Натика Абилова, выдаваемая государством помощь приветствуется. Однако эта помощь не составляет и половину праздничного стола:

“Выдача денег - более целесообразно”

“Есть тысячи неимущих семей, которые не могут получить адресную социальную помощь”

Другой житель города Эльчин Ибрагимли отмечает, что люди вынуждены принимать продуктовую помощь:

«B праздники неимущим семьям, получающим адресную социальную помощь выдавали по 50 манат, на которые люди покупали что хотели. Для праздничного стола необходимо более 100 манат. Продукты питания дорогие, особенно такие, как фундук, орехи, каштаны. Это и фруктов касается. Что в таком случае делать тысячам неимущих семей?».

Местный житель, не пожелавший назвать своего имени, сказал, что в прошлом году получателям адресной социальной помощи дали 2 курицы, в этом году – на одну курицу меньше:

«Не понимаю, почему помощь продуктами выдают. Говорят, что во время войны продукты выдавали. Мы ведь пока не в таком положении...»

“Помощи нет”

Жительница Астаринского района Ульви Керимова тоже говорит о тяжелом положении, однако она не получает адресной социальной помощи.

«В семье нас пятеро. Никто не работает. Если бы работа была, то я работала бы. Трое детей школьники. Я обратилась в адресную социальную помощь, ответ пришел положительный, даже объем был определен. Через три месяца пришло письмо с отказом в помощи. Написали, что на мое имя имеется земельный участок».

В исполнительной власти Астаринского района сказали, что социальная адресная помощь выдается неимущим семьям.

«Имеются в виду инвалиды Карабаха, семьи шехидов. Помощь выдает Астаринский Госфонд соцзащиты Минтруда и соцзащиты. Мы им помогаем.

Начальник данного фонда Эльбрус Аббасов также отмечает, что помощь выдается продуктами:

«Список приходит из министерства на электронную почту. На основе этого списка оказывается продуктовая помощь. В районе оказана помощь более 4300 неимущим семья.

Продукты предоставляет ООО “Azərsun Holdinq”, действующий в Азербайджане с 1991 года.