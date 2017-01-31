Пенсионные условия осложняются

Правительство Азербайджана ликвидировало базовую часть пенсий и готовится применить минимальный размер пенсии. Это нашло отражение в новых поправках, предложенных в закон «О трудовых пенсиях».

Министр труда и соцзащиты населения Салим Муслимов отмечает, что новые поправки будут рассмотрены на заседании парламентского комитета 3 февраля.

По словам С. Муслимова, поправки предполагают применение минимального размера пенсий: «Мы включаем в закон новый элемент – минимальную пенсионную сумму. Если при начислении пенсии размер суммы пенсионных отчислений превысит размер минимальной пенсии, в таком случае вне зависимости от трудового стажа, ему будет назначена пенсия.

В противном случае будет применен трудовой стаж. Если у работника имеется 25-ти летний стаж, то за счет средств системы ему будут назначена минимальная пенсия».

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Согласно заявлениям министра, одно их основных изменений, ликвидация понятия «базовая часть пенсий». С.Муслимов отметил, что в итоге пенсионная система полностью перейдет на принцип страхования. «Пенсии будут назначаться исходя из накопленных на персональном счету работника средств», - сказал С.Муслимов.

ДОЛЖНО БЫЛО БЫТЬ 2 ГОДА НАЗАД

На самом деле замена базовой части трудовой пенсии на размер минимальной пенсии должно было произойти в 2014-2015 годах. «Это предполагалось в концепции реформирования системы пенсионного обеспечения в 2014-2020 годах».

Согласно концепции, вместо базовой части трудовой пенсии будет применен размер минимальной пенсии. Пенсия будет определяться на основе информации персональных счетов граждан. Если начисленная гражданину пенсия будет ниже минимальной пенсии, то стаж гражданина будет учтен и сумма будет доведена до минимального уровня. Если пенсия гражданина будет выше минимальной суммы, то никакого требования в связи со стажем выдвинуто не будет.

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В концепции отмечено, что повышении минимальной суммы пенсии будет осуществляться не в отдельности, а в порядке индексации совместно с общей пенсионной суммой: «Применение новой системы создаст условия для увеличения средств системе условного накопления работников и обеспечит страховые выплаты не 50% от суммы, накопленной на индивидуальных счетах.

«РОЛЬ ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЫ В ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ СТЕПЕНИ МОЖЕТ СНИЗИТЬСЯ»

Экономист-эксперт Ровшан Агаев, оценивая вышеназванные изменения, говорит, что экономическая среда к таким реформам не готова: «Скрытая безработица велика. Количество рабочих мест, реально выдающих хоть какую-то зарплату, не говоря уже о высокой, в сравнении с числом экономически активного населения очень мало. Допустим, что правительство применило новый механизм, однако экономика не в силах обеспечить занятость, в социальной защите людей роль пенсионной системы может в значительной степени уменьшится. Это, если пенсия будет связана с чисто страховыми выплатами, может создать риск стремительного роста в стране к бедности и лишений». Экономист добавляет, что страховая система является самой эффективной и прозрачной, просто для этого должна быть соответствующая экономическая среда.

По словам экспертов, согласно мировому опыту, пенсия, опирающаяся на чисто страховую систему, лишь тогда может быть эффективной, когда экономика может обеспечить легальными рабочими местами и достойной зарплатой, по меньшей мере, 65-70% населения.

«УСЛОВИЯ ОСЛОЖНЯЮТСЯ»

Р.Агаев так объясняет разницу между минимальной пенсией и базовой частью пенсии: «Минимальная пенсия – это, когда граждане сами должны накопить минимальную сумму пенсии, установленной правительством. Базовая пенсия означает, что ее обеспечение является социальным обязательством правительства. Виду того, что это обязательство определено законом, ежегодно в Государственный Социальный Фонд Защиты выделяются крупные трансферы из госбюджета».

По его мнению, с внесением изменений условия осложняются: «В особенности для сотен тысяч работающих без специализации на низкую зарплату и работники социальных сфер с низким доходом. Работой с низкой зарплатой 25 лет. В базовой пенсии у правительства есть условие – 12 лет стажа, по меньшей мере. А в минимальной пенсии два условия – или обладать накоплением на минимальном уровне, или 25 лет стажа. Посмотрим, насколько будет легко собрать минимальную пенсию с нынешними экономическими условиями».

В настоящее время базовая часть пенсии 110 манат.