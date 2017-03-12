День из жизни Грузии

В первые дни весны грузинская редакция радио "Свобода" попросила своих читателей и слушателей сфотографировать, как выглядит жизнь в их стране. Редакция выбрала 18 фотографий, которые лучше других передают дух Грузии.
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1
Девушка рассматривает подержанные книги в центре Тбилиси. Фото: Indigo Fleur.
2
Фотограф Indigo Fleur был в тбилисском парке роз, где наблюдал такую сцену: "Охранник парка присел на лавочку отдохнуть на солнце, через пару минут к нему подсел пожилой мужчина. Он открыл свою сумку, достал яблоко и отдал его охраннику. Затем он вынул еще одно для себя и принялся его чистить: наверное, потому, что он стар и ему тяжело жевать".
3
Грузинский мальчик в замешательстве от поворота событий на праздновании дня рождения в Тбилиси. Фото Майя Чхаидзе.
4
Футболисты и овцы на поле в Мухиани, пригороде Тбилиси. Фото: Хатия Басиашвили.
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