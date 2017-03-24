Полиция шантажировала их и получала деньги

Обычно люди, подвергающиеся шантажу, обращаются за помощью в правоохранительные органы. На этот раз перед судом предстали полицейские, вымогавшие деньги путем шантажа. Речь идет о бывшем оперуполномоченном 9 отделения полиции Сабаильского района Замире Гусейнове.

Этот офицер полиции входил в следгруппу по делу об убийстве возле станции метро «Ичеришехер» Айлы Дамировой (ранее Хатампаша Демиров, сменивший впоследствии пол и документы – ред.). В то время в руки полицейского попал телефон погибшей Айлы. 37-ми летний оперуполномоченный вызвал к себе всех, с кем погибшая переписывалась. Посредством шантажа полицейский вымогал у них деньги.

ВЗЯЛ 100-800 MAНАТ

Замир Гусейнов по одному вызывал этих людей прямо в 9 отделение. В материалах уголовного дело указано, что офицер полиции угрожал этим людям, что информация об их связи с убитой Айлой может быть распространена. Таким образом, он вымогал у них деньги. Если кто-то отрицал свои отношения с Дамировой, он показывал им имеющиеся в телефоне убитой SMS. В результате шантажа он получил от 100 до 800 манат.

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Чтобы не позориться, 9 человек дали деньги офицеру полиции, имена их в материалах дела имеются, они проходят как пострадавшие. Имена их не называются из этических соображений.

Среди пострадавших проживающий в Азербайджане гражданин Турции, который работает в одной из частных компаний. У него потребовали 2 тысячи манат, чтобы не распространить в соцсетях переписку с представителем сексменьшинств. В итоге договорились о сумме 500 манат.

Дело Замира Гусейнова, обвиняемого по статьям 182 (вымогательство путем угроз) и 308 (злоупотребление служебными полномочиями) рассматривал Бакинский суд по тяжким преступлениям.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ СРОКОМ НА 5 ЛЕТ И 6 МЕСЯЦЕВ

Замир Гусейнов виновным себя не признал заявив, что никого не шантажировал.

Однако Бакинский суд по тяжким преступлениям признал его виновным и осудил на 5 лет и 6 месяцев лишения свободы.

Несогласный с приговором Замир Гусейнов подал апелляцию, в которой просит объективного пересмотра дела своего оправдания. Жалоба бывшего офицера полиции будет рассмотрена 30 марта.

За убийство Айлы Демировой арестован Шахлар Алиев 1995 года рождения. Он обвиняется как в убийстве, так и в нанесении телесных повреждений еще двум находившимся в то время там мужчинам, и осужден на 19 лет лишения свободы. Он недоволен вынесенным приговором и подал апелляцию, однако высшая судебная инстанция оставила приговор в силе.