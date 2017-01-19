Какова дальнейшая судьба студентов университета «Кавказ»?

В этом вузе такие сокращения, каких нет в других, к тому же на этих факультетах обучение проводится на английском языке.

Шахлар Аскеров: «Eсли дома ребенка ударит током, это же не значит, что все электролинии в доме нужно разобрать и выбросить. Просто мы глубже изучаем правила пользования электричеством, становимся внимательнее».

Вургун Эюб: «Tурция объявила, что не будет признавать дипломы этого университета. В таком случае, какая необходимость, чтобы студенты оставались в университете «Кавказ» или продолжали обучение в другом вузе? Даже если бы университет «Кавказ» оставался бы в таком виде, не был ликвидирован, то все равно он уже был не прежним университетом. Ни руководство, ни кадры, ни проводимая университетом политика не были прежними, присущими университету «Кавказ». Университет ликвидируют, а студентов переводят в другой вуз. А куда именно?».

Как сказал РадиоАзадлыг преподаватель университета Фархад Мехтиев, в этом университете преподают такие предметы, которых в других вузах нет. К тому же на этих факультетах преподавание осуществляется на английском языке:

«Часть студентов может учиться в Азербайджанской Дипломатической Академии. Отделы экономики и управления, менеджмент, управление бизнесом, финансы, межотношения обучаются только на английском языке. Часть этих предметов есть в АДА, а часть нет. С этой точки, зрения большую часть студентов некуда перевести. Посмотрим, что будет. Положительным является лишь то, что Минобразования от решения вопроса не отказывается, заявляя, что студентов разместит».

Будут размещены в “рейтинговых университетах”

Узнать мнение Минобразования не удалось, однако руководитель пресс-службы Университета Раджаб Рзаев сказал радио, что вопрос, связанный с «языком и специальностью» будет рассматривать созданная комиссия. В течение двух-трех дней ее решение будет озвучено. Рзаев думает, что студенты этого вуза будут размещены в самые «рейтинговые университеты», поскольку на вступительных экзаменах набрали самые высокие балы.

Ф.Мехтиев отметил, что решение о закрытии университета было принято 9 января. Просто из-за зимней сессии решение обнародовано не было. Он ожидает, что вместо этого университета будет создан новый вуз.

Фархад Мехтиев хотя и не исключает, что закрытие университета связано с «политическими мотивами», давать оценку этому факту не как системой образования, так и выпускниками. Не знаю точно, но, по-моему, больше всего студентов за рубеж отправлял именно этот вуз. Возможно, Ада нас опережал. Преподаватели проходили практику за рубежом. У Кавказа был международный статус, хорошая инфраструктура. Этот университет был спланирован и ориентирован на будущее. Университет выпускал качественных с мировым уровнем специалистов».

“Перечеркнуть этот университет, дело невозможное...”

Большинство специалистов хоть и не верят в закрытие Университета Кавказ, думают, что решение «политическое» и закрыт вуз по желанию руководства Турции. Однако своего сожаления они не скрывают.

«Возможно с теологом Фатуллахом Гюленом и есть тайные связи (Власти Турции обвиняет Гюлена в попвтке госпереворота в стране в июле минувшего года и требует от США его экстрадиции). На ум приходит это. Но есть и другой момент. Если дома ребенка ударит током, то вся электропроводка в доме не разбирается и не выбрасывается. Просто более глубоко изучаешь правила пользования электричеством, становимся более внимательными».

Так говорит РадиоАзадлыг бывший председатель парламентского комитета по вопросам науки и образования, ныне преподаватель БГУ Шахлар Аскеров. По его мнению, в университете Кавказ «есть хорошие традиции, терять их нельзя, сохраняя их, можно было отказаться от той политики».​

Аскеров говорит, что Университет Кавказ был устоявшимся, обладающим многими преимуществами вузом, поэтому он не верит в его ликвидацию: «Кавказский Университет среди всех наших вузов достоин самого высокого рейтинга. Это знаю не только я, а весь Азербайджан. Не могу понять причину его закрытия. Для меня перечеркнуть этот университет, вывести из строя невозможно…»

“Кавказа более не был прежним университетом”

Завкафедрой университета Хазар Вургун Эюб считает, что в образовательной системе Азербайджана университет Кавказ имел свой вес и место. П его мнению, ликвидация этого университета не даст никакой пользы образованию страны: «За этим стоят политические цели. Возможно, в этом вопросе имела место настойчивость властей Турции».

Кстати, на днях турецкая пресса со ссылкой на Совет Высшего Образования писала, что дипломы выпускников университетов, связанных с Фатуллахом Гюленом, признаваться не будут. Университет Кавказ тоже был в этом списке. Руководство университета заявляло, что это не будет относиться к тем, кто поступил в университет в 2016-2017 учебном году. Было заявлено, что дипломы 6 тысяч выпускников этого вуза в соседней стране признаны не будут.

Может ли азербайджанская сторона защитить университет? Вургун Эюб считает, что политическая власть Азербайджана не будет считаться с «беззубым» общественным мнением, а будет действовать в соответствии со своими интересами. Он добавляет: «Турция объявила, что не будет признавать дипломы этого университета. В таком случае, останутся ли студенты в университете Кавказ или продолжат обучение в другом вузе? Если бы Университет Кавказ остался в нынешнем виде, не был бы ликвидирован, то он все равно уже не прежний. Ни руководство, ни кадры, ни проводимая политика не являются прежними».