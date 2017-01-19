Какова дальнейшая судьба студентов университета «Кавказ»?
В этом вузе такие сокращения, каких нет в других, к тому же на этих факультетах обучение проводится на английском языке.
Шахлар Аскеров: «Eсли дома ребенка ударит током, это же не значит, что все электролинии в доме нужно разобрать и выбросить. Просто мы глубже изучаем правила пользования электричеством, становимся внимательнее».
Вургун Эюб: «Tурция объявила, что не будет признавать дипломы этого университета. В таком случае, какая необходимость, чтобы студенты оставались в университете «Кавказ» или продолжали обучение в другом вузе? Даже если бы университет «Кавказ» оставался бы в таком виде, не был ликвидирован, то все равно он уже был не прежним университетом. Ни руководство, ни кадры, ни проводимая университетом политика не были прежними, присущими университету «Кавказ». Университет ликвидируют, а студентов переводят в другой вуз. А куда именно?».
Как сказал РадиоАзадлыг преподаватель университета Фархад Мехтиев, в этом университете преподают такие предметы, которых в других вузах нет. К тому же на этих факультетах преподавание осуществляется на английском языке:
«Часть студентов может учиться в Азербайджанской Дипломатической Академии. Отделы экономики и управления, менеджмент, управление бизнесом, финансы, межотношения обучаются только на английском языке. Часть этих предметов есть в АДА, а часть нет. С этой точки, зрения большую часть студентов некуда перевести. Посмотрим, что будет. Положительным является лишь то, что Минобразования от решения вопроса не отказывается, заявляя, что студентов разместит».
Будут размещены в “рейтинговых университетах”
Узнать мнение Минобразования не удалось, однако руководитель пресс-службы Университета Раджаб Рзаев сказал радио, что вопрос, связанный с «языком и специальностью» будет рассматривать созданная комиссия. В течение двух-трех дней ее решение будет озвучено. Рзаев думает, что студенты этого вуза будут размещены в самые «рейтинговые университеты», поскольку на вступительных экзаменах набрали самые высокие балы.
Ф.Мехтиев отметил, что решение о закрытии университета было принято 9 января. Просто из-за зимней сессии решение обнародовано не было. Он ожидает, что вместо этого университета будет создан новый вуз.
Фархад Мехтиев хотя и не исключает, что закрытие университета связано с «политическими мотивами», давать оценку этому факту не как системой образования, так и выпускниками. Не знаю точно, но, по-моему, больше всего студентов за рубеж отправлял именно этот вуз. Возможно, Ада нас опережал. Преподаватели проходили практику за рубежом. У Кавказа был международный статус, хорошая инфраструктура. Этот университет был спланирован и ориентирован на будущее. Университет выпускал качественных с мировым уровнем специалистов».
“Перечеркнуть этот университет, дело невозможное...”
Большинство специалистов хоть и не верят в закрытие Университета Кавказ, думают, что решение «политическое» и закрыт вуз по желанию руководства Турции. Однако своего сожаления они не скрывают.
«Возможно с теологом Фатуллахом Гюленом и есть тайные связи (Власти Турции обвиняет Гюлена в попвтке госпереворота в стране в июле минувшего года и требует от США его экстрадиции). На ум приходит это. Но есть и другой момент. Если дома ребенка ударит током, то вся электропроводка в доме не разбирается и не выбрасывается. Просто более глубоко изучаешь правила пользования электричеством, становимся более внимательными».
Так говорит РадиоАзадлыг бывший председатель парламентского комитета по вопросам науки и образования, ныне преподаватель БГУ Шахлар Аскеров. По его мнению, в университете Кавказ «есть хорошие традиции, терять их нельзя, сохраняя их, можно было отказаться от той политики».
Аскеров говорит, что Университет Кавказ был устоявшимся, обладающим многими преимуществами вузом, поэтому он не верит в его ликвидацию: «Кавказский Университет среди всех наших вузов достоин самого высокого рейтинга. Это знаю не только я, а весь Азербайджан. Не могу понять причину его закрытия. Для меня перечеркнуть этот университет, вывести из строя невозможно…»
“Кавказа более не был прежним университетом”
Завкафедрой университета Хазар Вургун Эюб считает, что в образовательной системе Азербайджана университет Кавказ имел свой вес и место. П его мнению, ликвидация этого университета не даст никакой пользы образованию страны: «За этим стоят политические цели. Возможно, в этом вопросе имела место настойчивость властей Турции».
Кстати, на днях турецкая пресса со ссылкой на Совет Высшего Образования писала, что дипломы выпускников университетов, связанных с Фатуллахом Гюленом, признаваться не будут. Университет Кавказ тоже был в этом списке. Руководство университета заявляло, что это не будет относиться к тем, кто поступил в университет в 2016-2017 учебном году. Было заявлено, что дипломы 6 тысяч выпускников этого вуза в соседней стране признаны не будут.
Может ли азербайджанская сторона защитить университет? Вургун Эюб считает, что политическая власть Азербайджана не будет считаться с «беззубым» общественным мнением, а будет действовать в соответствии со своими интересами. Он добавляет: «Турция объявила, что не будет признавать дипломы этого университета. В таком случае, останутся ли студенты в университете Кавказ или продолжат обучение в другом вузе? Если бы Университет Кавказ остался в нынешнем виде, не был бы ликвидирован, то он все равно уже не прежний. Ни руководство, ни кадры, ни проводимая политика не являются прежними».
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