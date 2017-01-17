Адвокат приступил к защите активиста NİDA

На административный арест активист движения NİDA Рахима Велиева будет подана апелляционная жалоба, сообщил Turan адвокат Джавад Джавадов.

Он уточнил, что согласно решению суда Велиев арестован не на 15 суток, как сообщалось ранее, а на 30.

В решении Наримановского районного суда утверждается, что Велиев не подчинился требованиям полиции, которые потребовали у него документы.

При этом, после задержания Велиеву не позволили связаться с родными, а в суде его защищал государственный адвокат.

Адвокаты Джавадов и Эльчин Садыгов сегодня же представят апелляционную жалобу. Как пояснил Джавадов, согласно закону жалоба должна рассматриваться немедленно после поступления, даже в выходные дни.

Напомним, 16 января активист движения NİDA Рахим Велиев был арестован на 30 суток. Как сообщили Turan в движении NIDA молодого человека задержали утром в понедельник, когда он вышел из дома, чтобы купить хлеб.

Позже стало известно, что Велиев находится в 18-ом отделении полиции Наримановского района. При этом к нему домой явились сотрудники полиции и забрали мобильный телефон и ноутбук активиста.

Все это время родным о причинах задержания не сообщалось.

Вечером молодой человек сам позвонил домой и сообщил, что он арестован в административном порядке на 30 суток и находится в Бинагадинском СИЗО. Подробностей, в том числе конкретно, в чем его обвинили, он сообщить не успел.

В движении NİDA считают, что Рахима Велиева арестовали по политическим мотивам. При этом в заявлении организации приводится последний статус молодого человека в Facebook.

В этой публикации Велиев отмечал, что «власти лишают молодежь всего – образования, здоровья, будущего, независимости и других ценностей». «Не довольствуясь этим украденным, они продолжают похищать наших друзей. Очередным похищенным может быть каждый из нас. Но мы не боимся, потому что терять нечего… Пусть боятся казнокрады, мы потребуем еще отчета за украденное ими».