Военный импорт Азербайджана в 20 раз превысил закупки Армении в период 2012-2016 годов.

Об этом говорится в опубликованном докладе Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI) о глобальных расходах на вооружения.

В докладе особо отмечается военный импорт Азербайджана и Армении с учетом существенной разницы в объемах.

Так, в 2012-2016 годах азербайджанские закупки оружия оказались больше армянских в 20 раз, пишет Report.

Азербайджан также вошел в пятерку стран, куда уходила в 2012-2016 годах основная часть экспортного объема вооружения России: Индия (38%), Вьетнам (11%), Китай (11%), Алжир (10%) и Азербайджан (4%).

США и РФ по-прежнему являются крупнейшими экспортерами оружия

США и Россия остаются крупнейшими в мире экспортерами основных видов вооружений. Их совместная доля в мировом экспорте составила 5% в период с 2012 по 2016 годы, говорится в докладе SIPRI.

Согласно рейтингу SIPRI, пятерку крупнейших поставщиков вооружения, как и ранее, возглавляют Соединенные Штаты. На их долю в общем объеме глобального экспорта оружия приходится 33%. Главными «клиентами» американцев аналитики SIPRIназывают Саудовскую Аравию, ОАЭ и Турцию. В целом за прошедшие пять лет Вашингтон поставил свое вооружение как минимум в 100 стран, передает сайт РИА Новости.

Второе место в списке крупнейших экспортеров вновь отдано России. Ее доля в международном экспорте вооружений составила 23%. Главными партнерами РФ за последние пять лет стали Индия, Вьетнам и Китай. В целом в период с 2012 по 2016 годы Москва поставила свое вооружение 50 государствам, пишет rosbalt.ru.

Третье место среди крупнейших экспортеров, по данным SIPRI, занимает, как и ранее, Китай (6,2% в доле мирового экспорта), за ним следует Франция (6%) и замыкает пятерку Германия (5,6%).

Продажи оружия в мире достигли максимума со времени окончания холодной войны

Объем рынка вооружений в 2012-2016 годах увеличился на 8,4 процента в сравнении с предыдущим пятилетним периодом, также отмечается в докладе SIPRI.

Тенденция к росту глобального рынка вооружений после того, как на протяжении многих лет в этой области наблюдался спад, также была отмечена в отчете SIPRI за прошлый год, сообщает Deutsche Welle.