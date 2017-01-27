Сумгаитский рабочий: 'Ждем своих денег'

К полудню Гасанагаев сказал РадиоАзадлыг, что все зарплаты за декабрь были выданы персоналу завода. Рабочие ждут зарплату за январь.

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Рабочие предприятия «SOCAR Ammonia and Urea Complex» по производству карбамида и аммиакав Сумгаитес утрапровели 27 января акцию протеста в связи с задержками зарплат.

Об этом сообщил РадиоАзадлыг сотрудник предприятия Улфет Гасанагаев.

«Зарплаты задерживают и мы еще не получили зарплату за декабрь, которою должна выдать компания Atilla-Makina», сказал он, заметив, что средства поступают от компании «Samsung».

По его словам, «Samsung» утверждает, что передала средства по зарплате Atilla-Makina вовремя.

Гасанагаев заметил, что это не первая акция протеста. Так было и в декабре, когда задерживали зарплату за ноябрь.

Пока не удалось получить комментария по этому вопросу уруководства завода и компании Atilla-Makina»,задействованной в проекте.

Предприятия «SOCAR Ammonia and Urea Complex» находится в стадии строительства и реализуется совместно с госнефтекомпанией SOCAR S и корейской Samsung Engineering Co.

Завод должен быть введен в эксплуатацию в 2017 году. И планируется, что он будет производить 1200 тонн аммиака и 2000 тонн карбамида в сутки.