Сумгаитский рабочий: 'Ждем своих денег'
К полудню Гасанагаев сказал РадиоАзадлыг, что все зарплаты за декабрь были выданы персоналу завода. Рабочие ждут зарплату за январь.
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Рабочие предприятия «SOCAR Ammonia and Urea Complex» по производству карбамида и аммиакав Сумгаитес утрапровели 27 января акцию протеста в связи с задержками зарплат.
Об этом сообщил РадиоАзадлыг сотрудник предприятия Улфет Гасанагаев.
«Зарплаты задерживают и мы еще не получили зарплату за декабрь, которою должна выдать компания Atilla-Makina», сказал он, заметив, что средства поступают от компании «Samsung».
По его словам, «Samsung» утверждает, что передала средства по зарплате Atilla-Makina вовремя.
Гасанагаев заметил, что это не первая акция протеста. Так было и в декабре, когда задерживали зарплату за ноябрь.
Пока не удалось получить комментария по этому вопросу уруководства завода и компании Atilla-Makina»,задействованной в проекте.
Предприятия «SOCAR Ammonia and Urea Complex» находится в стадии строительства и реализуется совместно с госнефтекомпанией SOCAR S и корейской Samsung Engineering Co.
Завод должен быть введен в эксплуатацию в 2017 году. И планируется, что он будет производить 1200 тонн аммиака и 2000 тонн карбамида в сутки.
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