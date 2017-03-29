Полиция Италии разогнала протестующих экологов в регионе Апулия
Экологи выступают против переноса вековой оливковой рощи
Полиция Италии разогнала протестующих экологов, выступающих против удаления вековой оливковой рощи, которая находится на пути Трансадриатического трубопровода (TAP), 28 марта сообщает Reuters.
Протестные выступления прошли в регионе Апулия. Демонстранты пришли на строительную площадку и заблокировать прибытие грузовиков и тракторов, заявили представители полиции.
Правоохранительные органы разогнали группу из 50 демонстрантов, включая мэров нескольких близлежащих городов.
Ожидается, что к 2020 году TAP будет поставлять в небольшой приморский город Сан-Фока 10 миллиардов кубометров газа из Азербайджана.
На прошлой неделе строители пересадили 33 дерева, но были вынуждены остановиться из-за протестов.
Если деревья не будут пересажены к апрелю, строителям придется дождаться конца ноября, чтобы завершить пересаживание оливковой рощи, передает regnum.ru.
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