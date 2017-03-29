Полиция Италии разогнала протестующих экологов в регионе Апулия

Полиция Италии разогнала протестующих экологов, выступающих против удаления вековой оливковой рощи, которая находится на пути Трансадриатического трубопровода (TAP), 28 марта сообщает Reuters.

Протестные выступления прошли в регионе Апулия. Демонстранты пришли на строительную площадку и заблокировать прибытие грузовиков и тракторов, заявили представители полиции.

Правоохранительные органы разогнали группу из 50 демонстрантов, включая мэров нескольких близлежащих городов.

Ожидается, что к 2020 году TAP будет поставлять в небольшой приморский город Сан-Фока 10 миллиардов кубометров газа из Азербайджана.

На прошлой неделе строители пересадили 33 дерева, но были вынуждены остановиться из-за протестов.

Если деревья не будут пересажены к апрелю, строителям придется дождаться конца ноября, чтобы завершить пересаживание оливковой рощи, передает regnum.ru.