Тер-Петросян: Оккупированные территории Азербайджана надо вернуть

Оккупированные территории вокруг Нагорного Карабаха должны быть возвращены Азербайджану в соответствии с положениями документа, по которому стороны ведут переговоры. Об этом заявил первый президент Армении Левон Тер-Петросян, отметив, что решение данного вопроса целиком зависит от Минской группы ОБСЕ.

«Вопрос возврата территорий зависит не от нас и не от Азербайджана, а от инстанции, которая уполномочена решить конфликт. Если мы не сделаем это добровольно, то однажды земли отберут санкциями», - приводит «Интерфакс» заявление Тер-Петросяна.

По его словам, даже если армянская сторона «захватит Баку, все равно мир нам этого не позволит». Бывший президент Армении также отметил, что государство должно готовить общество к болезненным и трудным, но необходимым решениям.

Тер-Петросян добавил, что если действующий лидер страны Серж Саргсян пойдет по этому пути, то сам он «будет стоять с ним рядом».