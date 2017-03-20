Азербайджан занял 85-ое место в рейтинге счастливых стран

Опубликован Мировой доклад счастья-2017, подготовленный по заказу ООН организацией Sustainable Development Solutions Network (SDSN, Сеть по поиску решений в целях устойчивого развития) и приуроченный к отмечаемому 20 марта Международному дню счастья.

Всего в рейтинге World Happiness Report-2017 анализировали ситуацию в 155 странах.

Азербайджан занял 85-е место в рейтинге. Его соседи по региону - Армения- 94-е, Грузия - 125-е место.

В прошлом году Украина была на 123 месте, годом раньше - на 111-м, а до этого, в 2013 году - на 87-м.

В этом году Украина в рейтинге оказалась на 132 месте, по соседству с Ганой (131 место) и Угандой (133 место).

В первую десятку рейтинга самых счастливых стран вошли Норвегия, Дания, Исландия, Швейцария, Финляндия, Нидерланды, Канада, Новая Зеландия, Австралия и Швеция.

На последних местах оказались Того, Руанда, Сирия, Танзания, Бурунди и Центральноафриканская республика.

Россия поднялась на семь позиций в рейтинге и занимает 49 строчку. Беларусь - на 67 позиции, США- на 14-ой.

Страны оценивали, исходя из таких показателей, как ВВП на душу населения, продолжительность жизни, возможность рассчитывать на кого-то в тяжелое время, восприятие уровня коррупции, распространенность щедрости и наличие свободы в жизненном выборе.

Впервые рейтинг счастья был составлен в 2012 году, в 2014 он не заключался. Цель исследования - повлиять на государственную политику стран, вошедших в список.