В Азербайджане отмечают 27-я годовщину трагедии 20 Января

В 1994 году Милли Меджлис принял специальное решение, связанное с трагедией 20 Января

В Азербайджане отмечается 27-я годовщина трагедии, произошедшей 20 января 1990 года.

В связи с этим в стране объявлен День всенародной скорби.

В этот день представители государства и правительства, сотрудники дипломатического корпуса, простые граждане посетят Аллею шехидов, где похоронены жертвы трагедии 20 Января. Граждане будут двигаться к Аллее шехидов по Парламентскому проспекту.

20 января Бакинский гарнизон полиции будет работать в усиленном режиме. Согласно подготовленному МВД плану мероприятий в связи с 26-летней годовщиной трагедии 20 Января с 8:00 и до завершения церемонии, сотрудники ГУГДП будут регулировать движение около Аллеи Шехидов с целью обеспечения безопасности движения посещающих её людей. Будет полностью ограничено движение транспорта от проспекта Парламента до Аллеи Шехидов, напротив Телетеатра по улице Мехди Гусейна, 1, на пересечении улицы Микаила Мушвига с проспектом Гусейна Джавида, на пересечении круга М.Мушвига и проспекта Метбуат и на пересечении улицы Аббасгулу Аббасзаде с улицей Иззета Набиева.

ГУГДП советует водителям в этот день не использовать личные транспортные средства и ехать по альтернативной дороге.

Для того чтобы вновь привлечь внимание мира к трагедии Кровавого Января, соответствующие мероприятия будут проводиться посольствами и дипломатическими представительствами Азербайджана за рубежом, а также азербайджанскими общинами.

20 Января в 12.00 на территории республики память шехидов будет помянута минутой молчания, корабли, автомобили и поезда дадут звуковые сигналы. В этот день в знак траура на территории страны будут приспущены государственные флаги.

В ночь с 19 на 20 января в Баку вошли подразделения Советской армии. Были учинены зверские расстрелы мирного населения. В результате 137 человек стали шехидами, 744 получили ранения, 841 был незаконно арестован.

В 1994 году Милли Меджлис принял специальное решение, связанное с трагедией 20 Января.

АПА